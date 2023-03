A Bologna

Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni più gravi, a seguito dell’esplosione di una bombola GPL all’interno di un’auto in via Alberelli, nella zona di Borgo Panigale, periferia ovest di Bologna.

L’incidente è avvenuto durante un’operazione di rifornimento presso una stazione di servizio, provocando danni importanti alle strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio di emergenza 118 per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area, nonché i carabinieri per i rilievi. Stando ai primi accertamenti, la causa dell’incidente sarebbe stata accidentale.

Il ferito grave è l’automobilista che aveva appena fatto il rifornimento. Si tratta di un uomo di 46 anni. Non si registrano altri feriti trasportati dal 118, mentre altri veicoli sono rimasti danneggiati.