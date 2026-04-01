Che cos'è il sistema T2 e perché si ferma proprio adesso

Da giovedì 2 aprile alle ore 18:00, e fino a lunedì 6 aprile compreso, i bonifici bancari ordinari sono sospesi in tutta l’area euro. Non si tratta di un guasto tecnico né di una crisi del sistema finanziario: è la pausa programmata del sistema T2 — l’infrastruttura europea gestita dall’Eurosistema, con Banca d’Italia, Deutsche Bundesbank e Banque de France — che ogni anno si ferma in corrispondenza di Pasqua e Natale.

Il risultato pratico è che stipendi, pensioni e pagamenti aziendali già disposti ma non ancora accreditati resteranno in attesa: ripartiranno tutti dal mattino di martedì 7 aprile, senza perdite e senza necessità di reinserire nessuna operazione.

Che cos’è il sistema T2 e perché si ferma proprio adesso

T2 — evoluzione del precedente TARGET2, operativo dal 2007 e aggiornato nell’attuale configurazione a marzo 2023 — è il sistema di regolamento lordo in tempo reale che consente alle banche europee di scambiarsi denaro in euro. Attraverso questa piattaforma passano ogni giorno le transazioni interbancarie di importo rilevante: giornalmente nel sistema vengono regolati oltre 350.000 pagamenti per un importo complessivo di quasi 2.000 miliardi di euro.

Lo stop non è straordinario. Il calendario che regola i giorni di chiusura del sistema è sostanzialmente invariato da 26 anni, stabilito da una decisione della BCE risalente al dicembre 2000 e recepita puntualmente da tutte le banche centrali nazionali. Tra le giornate di chiusura previste figurano il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio e il 1° maggio. La pratica è consolidata: il sistema viene fermato ogni anno in coincidenza con i periodi di Pasqua e Natale, quando il volume delle transazioni interbancarie si riduce, per consentire aggiornamenti tecnici e garantire la sicurezza del sistema nel resto dell’anno.

Cosa succede ai bonifici già disposti

Il meccanismo è quello della coda automatica. Lo stop entra in vigore dalle 18:00 di giovedì 2 aprile: da quel momento, tutti i bonifici ordinari non vengono elaborati ma messi in coda, per ripartire regolarmente dal 7 aprile quando il sistema tornerà operativo.

Questo significa che un pagamento aziendale disposto il 3 aprile, uno stipendio programmato per il 4 o una rimessa familiare inviata nel fine settimana lungo arriveranno tutti dal 7 aprile in poi, nello stesso ordine in cui erano stati inseriti. Nessuna operazione viene persa, nessuna deve essere reinserita. Non occorre reinserire gli ordini: le operazioni in coda saranno eseguite automaticamente alla ripartenza.

Chi ha operazioni pianificate tramite home banking o app può comunque inserirle durante i giorni di stop: i bonifici tradizionali continueranno a poter essere inseriti tramite home banking o app, ma non verranno processati subito — resteranno in coda fino alla riattivazione del sistema.

Riepilogo dell’impatto per tipo di operazione

Di seguito il quadro operativo per capire quali movimenti si fermano e quali continuano:

Bonifici ordinari SEPA tra banche diverse — sospesi. Tutte le disposizioni inserite dopo le 18:00 del 2 aprile vengono elaborate solo dal 7 aprile. Sono inclusi gli accrediti di stipendi e pensioni che passano per il circuito interbancario, i pagamenti aziendali programmati, i bonifici verso fornitori e le rimesse internazionali in euro.

Giroconti e bonifici interni alla stessa banca — operativi. I trasferimenti tra due conti aperti presso lo stesso istituto non transitano su T2 ma vengono gestiti internamente. Non subiscono interruzioni di alcun tipo.

Bonifici istantanei (piattaforma TIPS) — operativi 24/7. I bonifici istantanei utilizzano un’infrastruttura completamente diversa, progettata per rimanere sempre attiva. A partire dal 9 gennaio 2025, le banche sono obbligate ad applicare lo stesso costo ai bonifici ordinari e quelli istantanei. Questa equiparazione tariffaria rende il bonifico istantaneo un’alternativa accessibile e non più dispendiosa rispetto a quello tradizionale.

Come trasferire denaro in questi giorni senza aspettare il 7 aprile

Tre strade percorribili, con gradi diversi di immediatezza:

La prima è anticipare. Chi deve inviare un pagamento non urgente e se ne è accorto in tempo può ancora disporre il bonifico ordinario nella giornata di oggi, 1° aprile, entro le ore 18:00 del 2 aprile. Tutto ciò che parte prima di quel limite rientra nel ciclo di lavorazione normale.

La seconda è usare il bonifico istantaneo. I bonifici istantanei viaggiano su una piattaforma diversa, TIPS, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei festivi. Il risultato è un accredito quasi immediato, spesso in pochi secondi. Non tutte le banche offrono lo stesso servizio e possono esserci limiti di importo o costi aggiuntivi. Vale la pena verificare sulla propria app bancaria se l’opzione è disponibile e a quali condizioni.

La terza è il giroconto interno. Se mittente e destinatario hanno un conto nello stesso istituto, il trasferimento avviene normalmente, senza alcuna dipendenza dal sistema T2.

Le pensioni e gli stipendi di aprile arriveranno in ritardo?

Dipende da come l’istituto erogante ha pianificato i bonifici. La sospensione di T2 influenzerà gli accrediti di stipendi e pensioni programmati in quei giorni, i pagamenti tra aziende e i bonifici ordinari tra banche diverse.

Per le pensioni INPS, di norma accreditate il primo giorno bancario lavorativo del mese — che per aprile 2026 corrisponde proprio a martedì 7 aprile, con il sistema già di nuovo operativo — non dovrebbero verificarsi ritardi. Per gli stipendi privati, la data di accredito dipende da quando l’azienda ha disposto il pagamento: se il bonifico è stato inserito prima delle 18:00 del 2 aprile, arriverà nei tempi abituali; se è stato disposto nei giorni successivi, slitterà al 7.