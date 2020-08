Come promesso, la Lega ha sospeso i due parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro, la misura di sostegno economico per i danni economici causati dal coronavirus.

I nomi: il 41enne Andrea Dara di Mantova e la 45enne Elena Murelli di Piacenza.

La sospensione è stata comunicata da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. Non si conosce, invece, al momento il nome del terzo deputato ma dovrebbe essere un ex del MoVimento 5 Stelle.

ANDREA DARA

Nato a Castel Goffredo nel 1978, è un imprenditore nel settore tessile e abbigliamento. Nel 2019 ha dichiarato un reddito di 109.324 euro. Come riportato sul Corriere della Sera, il deputato avrebbe detto al suo partito che la richiesta sarebbe partita dalla madre che gestisce con lui l’azienda di cui è titolare al 60%. Inoltre, la domanda sarebbe stata inviata dallo studio del commercialista che segue la sua società. Non si sarebbe accorto dell’accredito sul conto corrente aziendale. «Comprendo la scelta del partito, mi assumo la responsabilità di quanto accaduto, anche se non sono stato diretamente io».

ELENA MURELLI

Nata a Piacenza nel 1975, alterna l’attività di consulente in finanziamenti europei a quella di docente a contratto all’Università Cattolica della sua città. Lo scorso anno ha dichiarato un reddito di 106.309 euro, nel 2018 erano circa 62mila. Di recente ha accusato il Governo di «importare» il virus per «mantenere la poltrona».