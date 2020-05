Lo ha detto al TG5

Sono state oltre 3 milioni le domande accolte dall’INPS per l’erogazione del bonus da 600 euro. Alcuni autonomi hanno ricevuto la somma pochi giorni dopo l’invio delle domande, altri diverse settimane dopo.

Tuttavia, la nuova rata dovrebbe essere erogata 24 – 48 ore dopo la pubblicazione del Decreto Rilancio. Lo ha comunicato Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, intervistato al TG5: «Il contributo di 600 euro per gli autonomi che è già stato erogato, quello che la prima volta ha richiesto un po’ di tempo per far partire la procdura, sarà dato in automatico. Quindi appena il decreto andrà in Gazzetta Ufficiale in poche ore, spero 24/48 ore massimo, i bonifici arriveranno automaticamente a tutti quelli che hanno già avuto i 600 euro. Poi ci sarà una terza erogazione che arriverà a 1.000 euro che arriverà il mese successivo».

Il DL Rilancio, tra l’altro, dovrebbe essere varato nelle prossime ore: «Abbiamo sciolto tutti i nodi politici e di assetto di questo decreto così imponente, tra poco ci sarà il preconsiglio» per esaminare il testo e «poi potremo procedere ad approvare questo decreto molto atteso», ha spiegato Gualtieri.

Infine, a proposito di scuola, il ministro ha affermato: «Stiamo lavorando in queste ore per mettere la scuola nelle condizioni di ripartire. Ci saranno 16.000 stabilizzazioni aggiuntive di insegnanti, in modo da avere complessivamente 32mila nuovi insegnanti a settembre per aiutare i nostri ragazzi».