È successo durante la notte di San Silvestro

A Roma, durante la notte di San Silvestro, c’è stata una strage di uccelli. In centinaia sono stati trovarti morti i nstrada, a causa dei botti di Capodanno. Sui social media stanno girando molte foto che documentano il fatto, tra cui un tratto di strada di via Cavour.

Alcune immagini, inoltre, mostrano gli stormi, che di solito stanno appollaiati sugli alberi attorno alla stazione Termini, volare e schiantarsi contro i cavi ad alta tensione o contro le finestre degli edifici del centro. Gli uccelli morti sono stati trovati anche in altre zone della Capitale, come in via San Vitale, nei pressi della Questura.

