Aveva 39 anni, si chiamava Thalito do Valle

Una donna brasiliana, ex modella e cecchina, è stata uccisa da un attacco missilistico russo in Ucraina appena tre settimane dopo essersi unita alle forze armate di Kiev che lottano contro le truppe di Vladimir Putin. Ne dà notizia il Daily Mail.

In passato la 39enne Thalito do Valle aveva preso parte a missioni umanitarie in tutto il mondo e aveva combattuto contro l’ISIS in Iraq.

La donna è stata uccisa la scorsa settimana dopo che un missile ha colpito il suo bunker a Kharkiv, città nord – orientale dell’Ucraina, oggettio di bombardamenti intensi dall’inizio della guerra. Nello stesso attacco è rimasto ucciso anche Douglas Burigo, 40 anni, ex soldato dell’esercito brasiliano.

Thalita raccontava la sua esperienza in guerra su YouTube con video sulla lotta all’ISIS che hanno ottenuto oltre 30mila visualizzazioni. La 39enne ha studiato giurisprudenza dopo avere lavorato come modella e attrice quand’era giovane e ha partecipato a salvataggi di animali con alcune ONG.

La donna aveva ricevuto un addestramento da cecchina quando si è unita ai Peshmerga, le forze armate armate della regione indipendente del Kurdistan iracheno. Uno scrittore, inoltre, stava seguendo la brasiliana per raccontare le sue esperienze in Ucraina in un libro.

Il fratello di Thalita, Theo Rodrigo Viera, l’ha descritta come un’eroina con la vocazione di salvare vite umane e partecipare a missioni umanitarie. Ha spiegato che in Ucraina stava operando sia come soccorritrice che come tiratrice scelta.

Thalita era già sopravvissuta a un attentato a Kiev, di cui non ha potuto raccontare nulla alla famiglia per timore di essere intercettata al telefono dai russi.