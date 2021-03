È successo in provincia di Brescia

Un 25enne è stato arrestato, accusato di sequestro di persona ai danni della convivente, costretta a salire su un furgone e poi a camminare in un bosco nuda.

Il fattaccio è avvenuto in provincia di Brescia, in Lombardia: a Pompiano la coppia ha litigato in strada e la donna è stata poi costretta a salire sul furgone con schiaffi e insulti; a Vestone la donna, denudata, ha camminato nel bosco, obbligata a chiedere scusa per avere pensato di lasciare il giovane.

L’uomo è stato arrestato a Lumezzane, sempre nel Bresciano. Si è appreso che il 25enne gridava «adesso basta, ti ammazzo». Una pattuglia di carabinieri, giunta sul posto dopo una segnalazione, non ha rintracciato nessuno ma ha deciso di acquisire le immagini del circuito di videsorveglianza privato che hanno ripreso la violenza.

Con l’aiuto delle famiglie e uno stratagemma, i carabinieri sono riusciti a convincere il giovane a recarsi alla Stazione dei carabinieri di Lumezzane, dove gli avevano raccontato che lo stavano cercando per un incidente. Il giovane, una volta arrivato, è stato bloccato e tratto in arresto. La ragazza, liberata, è stata portata prima all’ospedale di Manerbio e dopo al sicuro in località protetta.