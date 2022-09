È successo in provincia di Brescia

Incidente stradale mortale ad Agnosine, in provincia di Brescia, lungo via Valle, nella notte tra sabato scorsa. Una donna di 51 anni, di professione guardia giurata, è morta travolta dall’auto da cui era appena scesa.

Come riportato su BresciaToday.it, l’allarme è stato lanciato da un’automobilista che stava rincasando. Sul luogo sono subito giunti i soccorsi insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo, però, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, schiacciata dal mezzo.

I carabinieri di Salò stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi è che la donna abbia dimenticato di tirare il freno mano e, appena scesa, è stata investita dall’auto. Si trovava davanti al cancello di un’azienda per controllare un cantiere.