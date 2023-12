A Brindisi

A Cisternino, in provincia di Brindisi, una neonata è morta subito dopo il parto avvenuto all’interno di un’abitazione. È successo oggi, martedì 5 dicembre.

La mamma della piccola, 34 anni, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Perrino della città pugliese dove ora è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia. La notizia è stata confermata dall’ASL Brindisi. Sul posto i sanitari hanno subito stabilizzato la donna per un’emorragia post parto, prima del ricovero in ospedale.

I dettagli della vicenda non sono ancora chiari né resi noti. Un indagine è in corso finalizzata, in primis, a comprendere per quali ragioni il parto sia avvenuto in casa, poi se e come la donna fosse seguita nel decorso della gravidanza.

A tal proposito, stando a quanto si è appreso, stamattina, dopo avere avvertito i primi dolori, la 34enne ha raggiunto la casa dai genitori, non distante dal suo appartamento e da lì è giunta la chiamata al 118 dopo il parto.