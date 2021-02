 Bruce Springsteen e Barack Obama protagonisti di “Renegades: BORN IN THE USA”

Straordinario successo per i primi episodi, in arrivo i nuovi episodi dal 1° marzo

Un dialogo rivoluzionario e ricco di musica tra uno degli artisti più leggendari al mondo, BRUCE SPRINGSTEEN, e l’ex presidente degli Stati Uniti, BARACK OBAMA: tutto questo è “Renegades: Born in the USA”, il nuovo podcast originale di Spotify composto da otto episodi, di cui i primi due hanno già riscosso un grande successo entrando direttamente nella Top 30 dei podcast più ascoltati in Italia sulla piattaforma. I prossimi saranno online dal 1° marzo.

“Renegades: Born In The USA”

vede il presidente Barack Obama e Bruce Springsteen conversare esplorando, con discorsi profondi e rivelatori, argomenti come l’etnia, la paternità, il matrimonio e gli Stati uniti. È uno scambio di idee personale e approfondito tra due amici che riflettono sul loro passato, analizzano le loro convinzioni e il paese che amano per come era, com’è e come dovrebbe continuare a essere.

Il presidente Obama e Bruce Springsteen

hanno stretto una profonda amicizia quando si sono incontrati la prima volta nel 2008, durante la campagna elettorale. Per la prima volta Higher Ground e Spotify offrono la possibilità agli utenti di ascoltare le conversazioni sulle loro città natali e i loro modelli da seguire, mentre esplorano la vita adulta, si confrontano sullo stato americano, ad oggi dolorosamente diviso, e ragionano su un modo in cui si possa andare avanti tutti insieme.

«Come siamo arrivati a questo punto? Come potremmo ritornare a un’America più unita? Questo argomento è stato centrale in così tante mie conversazioni l’anno scorso, con Michelle, le mie figlie e i miei amici – racconta il presidente Barack Obama nell’introduzione al primo episodio del podcast – E si dà il caso che uno di questi amici sia proprio Mr. Bruce Springsteen. A prima vista può sembrare che io e Bruce non abbiamo tante cose in comune. Ma negli anni ci siamo resi conto di avere una sensibilità che ci accomuna, verso il lavoro, verso la famiglia e verso l’America. A modo nostro io e Bruce ci siamo trovati, in due percorsi paralleli, a cercare di capire questo paese che ha dato tanto ad entrambi. Abbiamo cercato di raccontare le storie della sua gente, per trovare un modo per collegare le nostre ricerche individuali sul significato, sulla verità e sulla comunità con la più vasta storia americana.»

Nel primo episodio, Outsiders: An Unlikely Friendship, il presidente Barack Obama e Bruce Springsteen discutono su come si crei un’amicizia improbabile, crescendo come “outsiders”. Nel secondo, American Skin Race in the United States, invece, riflettono sulle loro prime esperienze legate alla razza e al razzismo e sulle conversazioni scomode che abbiamo bisogno di avere.

Higher Ground, fondata dal presidente Barack Obama e Michelle Obama,

ha come obiettivo quello di raccontare le storie che incarnano i valori che gli Obama hanno sostenuto per tutta la vita. Higher Ground produce film, serie tv, programmi per bambini, documentari esclusivamente con Netflix e podcast unicamente con Spotify. La loro prima pubblicazione American Factory nel 2019 ha vinto l’Academy Award come Miglior Documentario e il loro primo podcast, The Michelle Obama Podcast, è stato il podcast di Spotify Original di maggior successo nella storia.