L'attore ha 67 anni

Bruce Willis non potrà più recitare. Tutta colpa dell’afasia, condizione che ostacola la capacità di parlare e scrivere. La famiglia dell’attore, tra cui la moglie Emma Heming-Willis e l’ex moglie Demi Moore, hanno annunciato ieri, mercoledì 30 marzo, le condizioni del divo statunitense su Instagram: l’afasia sta “influendo sulle sue capacità cognitive”, si legge.

La nota congiunta della famiglia: “Vogliamo condividere con i suoi straordinari sostenitori, come famiglia, che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, la vostra comprensione e supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come loro per lui. Come dice sempre Bruce, ‘Vivi il momento’ e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo. Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn”.

Willis, 67 anni, conosciuto per tanti film di successo come Die Hard, Armageddon e Pulp Fiction, ha cinque figlie, tre avute con Demi Moore e due con Emma Heming-Willis.

Secondo gli specialisti dell’American Mayo Clinic, l’afasia si verifica spesso dopo un ictus o un trauma cranico e impedisce al paziente di comunicare normalmente. “Può influenzare la tua capacità di parlare, scrivere e comprendere la lingua, sia parlata che scritta”, spiegano gli esperti.