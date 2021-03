Solidarietà da ogni partito politico

Recapitata a Matteo Renzi una busta con due proiettili.

una busta con due proiettili. Solidarietà da tutte le forze politiche per il leader di Italia Viva.

Una busta con due proiettili è stata consegnata al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al Senato.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha telefonato all’ex premier per esprimere la propria solidarietà.

Teresa Bellanova di IV ha dichiarato: «Una minaccia spaventosa che mi auguro sia condannata con fermezza da tutti. È il momento di dire basta a questa politica intrisa di violenza e odio. Matteo, siamo al tuo fianco, con forza e orgoglio. Non ci faremo intimidire».

Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico al Senato, ha affermato: «A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd del Senato esprimo grande solidarietà al senatore Renzi vittima di un gesto folle. L’odio deve essere totalmente bandito dal linguaggio della politica».

Renato Schifani, senatore di Forza Italia, ha detto: «La mia solidarietà al senatore Matteo Renzi per la gravissima intimidazione di cui è stato fatto oggetto. La condanna unanime di episodi di violenza e intolleranza è il primo anticorpo che la democrazia deve contrapporre a chi tenta di bloccare il confronto civile tra idee e posizioni diverse».

Roberto Calderoli, senatore della Lega e vice presidente del Senato: «Solidarietà e vicinanza a Matteo Renzi per questa ignobile minaccia: ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste con proiettili o bossoli, per cui conosco bene lo sgomento e l’angoscia di fronte a tutto questo. Non sottovalutiamo mai queste minacce: auspico una condanna unanime e trasversale».