È successo nel Regno Unito

In un ospedale del Regno Unito i medici sono rimasti scioccati quando hanno scoperto che un paziente è entrato al Pronto Soccorso con una munizione inesplosa bloccata dentro di lui.

Gli artificieri e la polizia si sono precipitati al Gloucestershire Royal Hospital: il paziente ha affermato di essere scivolato e caduto sul proiettile di artiglieria, risalente alla seconda guerra mondiale, che gli è rimasto poi incastrato nel retto.

Come riportato da BBC News, i medici sono riusciti a rimuovere in sicurezza l’oggetto dal paziente maschio prima dell’arrivo della squadra per l’eliminazione degli ordigni esplosivi. “La polizia ha visitato il Gloucestershire Royal Hospital mercoledì mattina (1 dicembre) dopo un rapporto secondo cui un paziente si è presentato con una munizione nel retto – ha affermato la polizia in una nota – Confermato che non era un pericolo per il pubblico”.

Si è appreso che l’uomo è un appassionato di cimeli militari che ha trovato il proiettile mentre ripuliva le sua cose ma in qualche modo “è inciampato” ed è caduto sull’ordigno da 57 mm.

Questo colpo di mortaio era utilizzato dalla Royal Artillery nella seconda guerra mondiale come proiettile anticarro, anche se in seguito è stato utilizzato anche dai carri armati britannici in Nord Africa.

Il Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust, in una nota, ha affermato: “Come per qualsiasi incidente che coinvolga le munizioni, sono stati seguiti i protocolli di sicurezza pertinenti per garantire l’assenza di rischi per pazienti, personale o visitatori in qualsiasi momento”. Il paziente è stato dimesso dall’ospedale dopo il trattamento e si riprenderà presto completamente.