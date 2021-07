È successo a Cagliari

Dramma a Cagliari, nella tarda serata di ieri, nelle acque del Poetto: un sub di 20 anni è morto.

Il giovane era uscito per un battuta di pesca a bordo di un gommone con altre cinque persone. Sono stati i compagni che, non vedendolo risalire dopo un’immersione, attorno alle 20.30 hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta una squadra di sommozzatori e del servizio nautico dei vigili del fuoco. Il corpo del giovane è stato trovato su un fondale di circa 18 metri a sud della Sella Del Diavolo dopo 30 minuti di ricerche.

Il corpo del 20enne è stato trasportato a bordo del gommone dei vigili sino al porticciolo di Marina Piccola. Impegnata nelle ricerche anche la capitaneria di porto con un’imbarcazione e un elicottero.

Il ragazzo si chiamava Gabriele Ibba. La Guardia costiera sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la tragedia. L’ipotesi più avvalorata è che il ragazzo abbia avuto un malore mentre tentava di ritornare in superficie.

Come accennato, il 20enne era uscito insieme ad altri cinque amici per una gita in gommone. Poco prima di tornare a riva, hanno deciso di fermarsi per fare alcuni tuffi, fermando il gommone non troppo distante dal porticciolo turistico di Marina Piccola.

Il 20enne ha indossato la cintura con i pesi e le pinne e, dopo aver legato la sagola alla boetta di segnalazione, si è tuffato. Gli amici, tornati in superficie hanno atteso pochi istanti e non vedendolo risalire hanno cercato di tirarlo su ma inutilmente.