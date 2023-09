Imponente operazione delle forze dell'ordine

In un’azione coordinata, carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno lanciato un’imponente operazione all’alba a Caivano, Napoli, nel quartiere Parco Verde e nelle località vicine. Questa vasta operazione di Alto Impatto ha coinvolto oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine.

Sequestrati Soldi e Materiale Pericoloso

Durante il blitz, i carabinieri hanno fatto un importante ritrovamento: una busta contenente 30mila euro, presumibilmente provento di attività illegali. Inoltre, sono stati rinvenuti ulteriori 44mila euro, sollevando sospetti su ulteriori attività illecite. Durante le perquisizioni è stato scoperto un appartamento abbandonato trasformato in un punto di spaccio, contenente materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I militari hanno anche rinvenuto una bomba molotov e ben 150 proiettili da arma da guerra, inclusi colpi per l’AK47.

L’operazione ha coinvolto reparti specializzati delle forze di polizia, tra cui i cinofili antidroga, le Api (aliquote di primo intervento) dei Carabinieri e un elicottero del Reparto Volo. Sono in programma anche verifiche riguardanti il rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali degli immobili, con il supporto della polizia metropolitana.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato l’operazione, sottolineando che “il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità sul territorio nazionale, iniziando dalle aree da troppo tempo trascurate.” Piantedosi ha aggiunto che “lo Stato sta lavorando per riportare la sicurezza in ogni periferia. Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano, e nei prossimi giorni interverremo in altre zone problematiche per garantire che non ci siano zone franche”.