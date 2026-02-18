A Caivano (Napoli)

Alle 19.30 di ieri, 17 febbraio, la centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Caivano ha ricevuto una chiamata concitata: “Ha tentato di rapire un bambino”. L’allarme è partito dal supermercato Md di via Atellana del Comune del Napoletano. In pochi minuti una pattuglia dell’Arma ha raggiunto il punto vendita, ha raccolto le testimonianze di titolare, dipendenti e clienti e ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. L’uomo indicato come responsabile, un 45enne di nazionalità ghanese già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato nei pressi del market, arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di tentato sequestro di persona.

La dinamica ricostruita dalle telecamere e dalle testimonianze

Secondo quanto accertato, poco prima dell’allarme due donne avevano terminato la spesa e si stavano dirigendo verso l’uscita con i rispettivi figli, di 5 e 8 anni. All’ingresso del supermercato si è avvicinato un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese, inizialmente in compagnia di altre due persone e visibilmente ubriaco.

Rivolgendosi alla madre del più piccolo, avrebbe detto: “Questo non è tuo figlio, dammelo”. Approfittando di un momento in cui il bambino si muoveva davanti alla porta scorrevole, l’uomo ha tentato di prenderlo in braccio. L’altra donna è intervenuta per impedirglielo. Nonostante ciò, il 45enne ha provato nuovamente ad afferrare il piccolo, che ha iniziato a gridare chiedendo aiuto. In un frangente concitato, il bambino ha urlato “Mamma”.

La madre si è riparata all’interno del supermercato, posizionandosi nei pressi delle casse e mettendo il figlio dietro di sé. Anche lì l’uomo l’avrebbe seguita, cercando ancora di avvicinare il bambino. A fermarlo è stata una cassiera, che si è messa fisicamente tra l’aggressore e la donna con il figlio. Solo a quel punto il 45enne si è allontanato a piedi.

Poco dopo è arrivato il padre del bambino, che attendeva in auto nel parcheggio esterno. La famiglia è rientrata a casa sotto shock, dove è stata raggiunta dai carabinieri che avevano già visionato le immagini dell’aggressione registrate dalle telecamere del supermercato.

FAQ

Cosa è accaduto a Caivano il 17 febbraio 2026?

Alle 19.30 un uomo ha tentato di afferrare un bambino di 5 anni all’interno del supermercato Md di via Atellana. È stato arrestato poco dopo.

Chi è stato arrestato?

Un 45enne di nazionalità ghanese, già noto alle forze dell’ordine.

Qual è l’accusa?

Tentato sequestro di persona.

Come sono intervenuti i carabinieri?

Dopo la chiamata al 112 hanno raggiunto il market, raccolto testimonianze, acquisito i video e rintracciato l’uomo nei pressi del supermercato.