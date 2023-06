In provincia di Cosenza

Stamattina, giovedì 8 giugno, un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 41 anni, Marco Romeo, nel Cosentino, in Calabria. L’uomo, residente ad Altomonte e padre di tre figli, stava svolgendo le sue mansioni all’interno di un capannone industriale nella frazione “Fedula” di San Lorenzo del Vallo quando si è verificato il dramma.

I dettagli dell’incidente e le cause in corso di accertamento

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Marco Argentano. Secondo le prime informazioni, Marco Romeo sarebbe caduto dal tetto del capannone industriale, dal quale stava operando, precipitando da diversi metri di altezza. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, l’uomo ha perso la vita sul posto.

L’inchiesta in corso e la coordinazione della Procura di Castrovillari

L’inchiesta sull’incidente è attualmente coordinata dalla Procura di Castrovillari, che sta lavorando per determinare le cause esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per comprendere le dinamiche dell’incidente e accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.

Una giornata tragica per la Calabria

Purtroppo, l’incidente che ha portato alla morte di Marco Romeo non è stato l’unico avvenuto nella giornata odierna in Calabria. Si tratta della seconda vittima sul lavoro registrata nella regione. Questi incidenti sottolineano l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro per proteggere la vita e l’incolumità dei lavoratori.