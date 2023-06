Tragedia in Calabria

Due persone sono state tragicamente travolte da una BMW mentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto in Calabria. Bruno Vavalà, 23 anni, e Nicola Callà, 60 anni, hanno perso la vita nell’incidente. Gli altri due passeggeri a bordo della Peugeot 204 hanno riportato ferite. Le vittime di questo drammatico incidente, accaduto stamane presso il Comune di Simbario, erano entrambi camerieri che avevano appena terminato il loro lavoro a un banchetto di nozze. A causa dell’impatto violento, uno dei due è stato sbalzato giù dal cavalcavia.

L’incidente è avvenuto dieci minuti prima delle quattro del mattino, e le vittime provenivano da Serra San Bruno (Vibo Valentia). Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, ma purtroppo i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dei due serresi e fornire cure agli altri due passeggeri, provenienti da Soriano. I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Simbario stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno compiuto uno sforzo particolarmente complicato per recuperare il corpo di Vavalà. La circolazione stradale è rimasta bloccata per diverse ore.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso finora, sembra che le due vittime, insieme agli altri occupanti dell’auto, tutti di ritorno da un matrimonio in un comune dello Ionio Reggino dove avevano lavorato come camerieri, abbiano avuto un problema con la loro Peugeot 204 a pochi chilometri dalla loro destinazione finale. Mentre stavano spingendo l’auto in sicurezza lungo la strada, sono stati investiti in pieno dalla BMW, forse a causa di scarsa visibilità. In seguito all’impatto, una delle vittime è precipitata da una decina di metri giù dal viadotto. I presenti hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 118 per richiedere l’intervento medico.