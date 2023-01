Nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative da parte di tantissime squadre di calcio molto blasonate, per creare un’interazione diversa e molto più coinvolgente con le tifoserie. È chiaro che i social network sono diventati un mezzo di comunicazione straordinario e che può fare una notevole differenza in tal senso.

Non deve stupire come, ormai in maniera molto frequente, tante squadre hanno al loro interno dei professionisti che curano questo legame con le tifoserie e che organizzano un gran numero di iniziative per cercare di avvicinare questi ultimi sempre di più ai giocatori e all’ambiente sportivo di riferimento.

L’iniziativa dell’Atletico Madrid

Una delle sorprese più recenti e divertenti è senz’altro quella che è stata organizzata dall’Atletico Madrid, come è stato raccontato sul blog del leader delle scommesse calcio Betway. Infatti, le stelle della compagine spagnola hanno deciso di lasciare senza parole un loro tifoso con un regalo davvero speciale.

Come svelato, la sorpresa dei giocatori dell’Atletico Madrid ha visto protagoniste nello specifico tre stelle che si sono prodigate in questa interessante iniziativa, ovvero Antoine Griezmann, Geoffrey Kondogbia e Thomas Lemar, che hanno aiutato un tifoso dell’Atletico a proseguire la sua tradizione familiare. Un tifoso, infatti, ha raccolto un’eredità molto importante, ovvero la passione per questi colori. Così, il nonno e il padre di Josè Antonio, così si chiama il supporter, ha l’abbonamento allo stadio e va a vedere le partite indossando una maglia davvero speciale, ovvero quella che gli hanno regalato i suoi amici in seguito alla scomparsa del padre ed è un modo per averlo sempre con sé in un momento.

La sorpresa della Roma prima della finale di Conference League 2022

Un altro ottimo esempio in tal senso è rappresentato da quanto organizzato dalla compagine giallorossa nel 2022, anno in cui è tornata alla vittoria dopo tanti anni. Così, dopo la semifinale in cui la Roma ha sconfitto il Leicester, ecco che la società ha deciso di regalare i biglietti a disposizione per la finale che si è poi svolta a Tirana.

In che modo ha voluto regalare questi preziosissimi biglietti? La società giallorossa ha deciso prima di tutto di premiare quegli stoici tifosi, 166, che hanno voluto comunque dare tutto il loro supporto alla compagine giallorossa durante la trasferta in Norvegia. Una serata, però, che è andata decisamente storta, dal momento che la compagine di Mourinho è uscita sconfitta con il pesante punteggio di 6-1 contro il Bodo. Una battuta d’arresta molto dura da digerire, ma la Roma ha voluto dare un riconoscimento a chi si è fatto tutti quei chilometri per rimanere in ogni caso vicino alla squadra. La seconda modalità con cui sono stati regalati i biglietti è stata un’estrazione casuale dei ticket rimasti. Entrambe le iniziative non hanno fatto altro che stimolare ancora di più l’entusiasmo della tifoseria.

I drink gratis offerti dal Como

Non sono solamente le big a cimentarsi in queste particolari iniziative, dato che anche le squadre del campionato cadetto devono inventarle tutte pur di rafforzare il più possibile il legame con le rispettive tifoserie.

L’originalissima trovata del Como che stiamo descrivendo è stata organizzata nel 2021 e ha conquistato un bel po’ di tifosi nel giro di pochissimo tempo. Un’iniziativa a sorpresa che recitava nel seguente modo: se la squadra vince, ecco che la società provvederà a offrire dei drink, ma anche da mangiare, in determinati locali della città lombarda. E, in effetti, l’effetto finale è stato decisamente interessante, dato che al termine dei match legati all’iniziativa in questione, i tifosi non hanno fatto altro che dirigersi in città per festeggiare le vittorie nei bar coinvolti nell’iniziativa.