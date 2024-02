La sentenza della Procura Antidoping

Paul Pogba è stato condannato per doping e la squalifica sarà di quattro anni. Accolta, quindi, la richiesta della Procura Antidoping dopo che il centrocampista francese era risultato positivo al testosterone ad un controllo dopo la partita Udinese – Juventus dello scorso 20 agosto. Tra l’altro, allora non scese neanche in campo.

Pogba compirà 31 anni il prossimo 5 marzo. Quindi, la carriera del giocatore francese si può dire conclusa. Tuttavia, i legali del giocatore potrebbero impugnare la sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Perché il testosterone è una sostanza dopante?

Il testosterone è una sostanza dopante per diverse ragioni:

1. Aumenta la massa muscolare: Il testosterone è un ormone anabolizzante, che significa che favorisce la crescita muscolare. Questo può dare un vantaggio significativo agli atleti in sport che richiedono forza e potenza, come il sollevamento pesi, il bodybuilding e lo sprint.

2. Migliora la resistenza: Il testosterone può anche aumentare la resistenza, permettendo agli atleti di allenarsi più duramente e per periodi più lunghi. Questo può essere un vantaggio in sport come il ciclismo, il nuoto e la corsa.

3. Riduce il tempo di recupero: Il testosterone può aiutare il corpo a recuperare più velocemente dagli allenamenti, permettendo agli atleti di allenarsi più frequentemente e con maggiore intensità.

4. Aumenta l’aggressività: Il testosterone può aumentare l’aggressività, che può essere un vantaggio in alcuni sport come il calcio, il rugby e le arti marziali.

5. Effetti collaterali: L’uso di testosterone può avere effetti collaterali significativi, tra cui:

Acne

Perdita di capelli

Danni al fegato

Aumento del rischio di malattie cardiache

Sbalzi d’umore

Aggressività

6. Equità nello sport: L’uso di testosterone può creare un’iniquità nello sport, dando un vantaggio agli atleti che lo usano rispetto a quelli che non lo fanno.

Per queste ragioni, il testosterone è stato bandito da tutte le principali organizzazioni sportive.