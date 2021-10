È successo in Portogallo

Rissa in campo in una partitia di calcio in Portogallo.

Due poliziotti hanno sparato in aria per sedare la lite.

Un poliziotto ha anche puntato la pistola contro un giocatore.

Rissa in campo durante una partita di calcio in Portogallo. Interviene la polizia e due agenti, per sedare la lite, hanno sparato in aria ben nove colpi di pistola.

È successo domenica scorsa, 17 ottobre, nel match tra Olimpico do Montijo e Vitoria de Setubal B, gara valida per la sesta giornata della prima divisione della Setúbal Football Association (quarta serie del Paese).

Nel dettaglio, due agenti della polizia hanno sparato diversi colpi in aria per fermare la rissa e uno ha persino puntato la pistola in direzione di un calciatore.

Per la cronaca, la partita è finita 0 a 0.