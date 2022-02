È successo negli Stati Uniti d'America

In California, negli Stati Uniti d’America, un cane si è riunito alla sua proprietaria dopo essere scomparso 12 anni fa. Lo racconta NBC News.

L’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin ha riportato di avere ricevuto il 10 febbraio scorso una chiamata su un cane randagio, di sesso femminile, abbandonato in una proprietà rurale, fuori Stockton.

Brandon Levin, ufficiale del servizio animali, ha recuperato il cane anziano e malato. Dopo la scansione del microchip, è stato scoperto che il nome dell’animale è Zoey, scomparso a Lafayette, sempre in California, nel 2010. Zoey era scomparsa da così tanto tempo che nel 2015 la società che ha prodotto il suo microchip l’ha indicata come “deceduto”.

Michelle, la proprietaria di Zoey, ha affermato: “La portammo via dal canile quando aveva sei mesi con sua sorella gemella… dopo altri sei mesi, un giorno ci siamo recati in un negozio per circa 20 minuti, siamo tornati ed era scomparsa”. “Sono entusiasta di poterla riportare indietro, di curarla e di lasciarle vivere il resto della sua vita”, ha aggiunto.

Gli agenti sono stati in grado di riunire Michelle e Zoey dopo avere appurato che la donna aveva mantenuto lo stesso numero di telefono, nonostante fossero passati più di 10 anni.