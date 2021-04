La band presenterà il disco live su Youtube

La band presenterà il disco live questa domenica sera in partnership con YouTube

È disponibile da oggi il nuovo album dei London Grammar “Californian Soil”.

“Californian Soil” è il bellissimo terzo disco dei London Grammar, band che grazie a successi e longevità, ha lasciato una traccia inconfutabile nel pop britannico dell’ultimo decennio.

Il disco incarna una nuova visione della band che ha al centro la frontwoman HANNAH REID, che per questo album ha scritto brani che veicolano messaggi di empowerment femminile.

Per celebrare l’uscita, la band – Hannah Reid, Dan Rothman e Dot Major – suonerà tutto l’album durante un esclusivo live show per YouTube dall’Alexandra Palace Theatre di Londra. Lo show sarà online domenica 18 aprile dalle ore 20:00 (Ora italiana).

Oltre ai singoli che ne hanno anticipato la pubblicazione, “Baby It’s You”, “Lose Your Head” e “How Does It Feel” (coprodotto dal produttore vincitore di Brit Steve Mac) l’album contiene i seguenti brani:

“Californian Soil” TrackList

01. Intro

02. Californian Soil

03. Missing

04. Lose Your Head

05. Lord It’s A Feeling

06. How Does It Feel

07. Baby It’s You

08. Call Your Friends

09. All My Love

10. Talking

11. I Need The Night

12. America

Il singolo “HOW DOES IT FEEL” (saldamente in top 50 in classifica radio e tra i più cercati su Shazam) è accompagnato da un video in cui Hannah recita insieme alla star della serie “La Regina degli Scacchi” JACOB FORTUNE- LLOYD. Il video è visibile qui https://youtu.be/xo3xBBZzRAk.

La band è stata ospite anche del The Late Late Show with James Corden dove ha cantato il brano https://youtu.be/tqXFVfIbsV4.

Nel frattempo, la band ha annunciato alcune date live a partire dal prossimo 27 agosto con la partecipazione al ALL POINT EAST. Il tour vero e proprio è previsto per novembre. Queste le date confermate in Gran Bretagna:

5 novembre O2 Academy, Birmingham

6 novembre O2 Academy, Glasgow

8 novembre O2 Victoria Warehouse, Manchester

9 novembre O2 Victoria Warehouse, Manchester

12 novembre Alexandra Palace, London

13 novembre Alexandra Palace, London

Il disco di debutto – certificato doppio platino – “IF YOU WAIT” ha ottenuto un enorme successo nel 2013, così come il secondo disco del 2017 “TRUTH IS A BEAUTIFUL THING”, n.1 in Uk.

Ad oggi la band ha venduto oltre 3 milioni di dischi e 1 milione di biglietti con i loro tour nel mondo e i suoi brani sono stati ascoltati in streaming oltre 1 miliardo di volte.

I LONDON GRAMMAR hanno ottenuto numerose nomination ai BRIT e conquistato un IVOR NOVELLO, confermandosi tra gli artisti più eccezionali della loro generazione.