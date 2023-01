Nella provincia di Jiangxi

Drammatico incidente stradale in Cina, nella provincia di Jiangxi. Il bilancio è di 19 morti e 20 feriti. Sono in corso le indagini per capire le cause.

Si è appreso che, un’ora dopo la diffusione della notizia, la polizia stradale locale ha avvertito gli automobilisti sulla presenza di “nebbia” nell’area: “La visibilità alla guida è precaria. C’è poca visibilità, che può facilmente causare incidenti stradali. Si prega di prestare attenzione ai fendinebbia. Rallentare, guidare lentamente, mantenere una distanza di sicurezza dall’auto che precede, evitare i pedoni e non cambiare corsia o andare avanti”.

Inoltre, l’incidente è avvenuto all’una di notte ora locale, le 18 italiane, nella contea di Nanchang, e, secondo il giornale locale Jimu, è stato causato da un camion che, per motivi non ancora chiariti, ha travolto una processione funebre.

Testimoni hanno affermato che il camion ha investito la coda del corteo, fermandosi solo dietro al carro funebre.

Non è chiaro quanti veicoli o di che tipo siano stati coinvolti. Il sito web Jimu News ha citato un residente locale, secondo cui e vittime erano persone in lutto del villaggio di Taoling che avevano allestito una tenda funebre sul ciglio della strada, come è comune nella Cina rurale, e sono state colpite da un camion in transito mentre si preparavano a recarsi al crematorio locale al mattino.

Non sono note le condizioni dei feriti.