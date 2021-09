È successo in provincia di Campobasso

Incidente stradale mortale in provincia di Campobasso, intorno alle 11 di oggi, sabato 11 settembre.

Un auto si è ribaltata sulla Strada Statale 16, che collega la Strada Adriatica a Petacciato, e una bambina di 4 anni è stata sbalzata fuori dal finestrino ed è morta sul colpo.

Una giovane di 32 anni, di Montenero di Bisiaccia, al volante di una Fiat Punto, aveva appena imboccato la provinciale quando, sembra per un problema all’auto, non è riuscita a svoltare finendo dritta contro un cordolo della strada per poi ribaltarsi più volte.

La bimba di 4 anni che si trovava sul seggiolino dietro è stata scaraventata fuori dal finestrino finendo uccisa sul colpo. Sul posto il 118 Molise e i Vigili del Fuoco di Termoli che hanno dovuto tirare fuori dalla vettura la madre. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola mentre la madre, sotto shock, è stata condotta in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.