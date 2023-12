A Campobasso

A Campobasso, nel Molise, in contrada Colle Caltare, un’abitazione ha preso fuoco ed è morto un bambino di nove anni.

La mamma del bambino, 35 anni, e gli altri due figli, rispettivamente di 3 e 12 anni, sono stati ricoverati in ospedale, al Cardarelli, in codice rosso. Il più grande è stato trasferito a Napoli per essere curato con la camera iperbarica, la più piccola è rimasta a Campobasso.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.

L’ipotesi su cui si lavora è quella del cortocircuito e non è stato escluso che a innescare le fiamme possa essere stata una illuminazione natalizia.

La salma del bambino di 9 anni si trova all’ospedale Cardarelli e il magistrato ha deciso per l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto.

La ricostruzione

A prendere fuoco, stando a una prima ricostruzione, il divano e il salotto, poi le fiamme si sono propagate nelle stanze vicine insieme con il fumo, causando la morte, per asfissia, del bambino di 9 anni che a quell’ora stava dormendo. Il padre, in stato di shock ma in buone condizioni, è riuscito a portare all’esterno i figli, mentre stavano arrivando i soccorsi.