A Scandicci (Firenze)

Lunedì scorso, 16 febbraio, di pomeriggio, nei pressi della pista di pattinaggio di Scandicci, un uomo ha tentato di rapire un bambino di circa cinque anni. L’episodio, avvenuto in un’area frequentata da famiglie, ha generato immediata preoccupazione tra i residenti. La madre del piccolo ha reagito subito, impedendo che il figlio venisse allontanato. La segnalazione ai carabinieri è partita nell’immediatezza dei fatti.

La dinamica ricostruita dalla madre e l’intervento dell’Arma

Secondo quanto denunciato dalla donna, l’uomo si sarebbe avvicinato al bambino cercando di portarlo via. La madre ha opposto resistenza, ne è nata una breve colluttazione accompagnata da urla che hanno attirato l’attenzione. Dopo alcuni momenti di tensione, il malintenzionato avrebbe desistito e si sarebbe allontanato.

È stata la stessa madre a contattare i carabinieri e a formalizzare la denuncia. I militari della compagnia di Scandicci hanno avviato accertamenti per verificare la ricostruzione fornita e per risalire all’identità del responsabile. L’uomo è stato descritto come di nazionalità straniera.

Le indagini sono in corso e si concentrano su eventuali testimonianze e riscontri oggettivi nella zona.

Gli altri episodi segnalati in Italia negli ultimi giorni

Il caso di Scandicci si colloca a pochi giorni da altri tentativi segnalati in diverse città italiane.

A Bergamo un cittadino romeno senza fissa dimora ha tentato di sottrarre una bambina di un anno e mezzo all’interno di un centro commerciale. La pronta reazione dei genitori ha evitato il peggio.

A Caivano, in provincia di Napoli, un uomo di 45 anni, ubriaco e di origine ghanese, avrebbe cercato di rapire un bambino di cinque anni sempre all’interno di un supermercato. In quel caso i carabinieri sono intervenuti anche grazie alle immagini della videosorveglianza che hanno consentito di fermare il sospetto.

FAQ

Cosa è successo a Scandicci?

Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino di circa cinque anni vicino alla pista di pattinaggio lunedì pomeriggio.

Chi ha impedito il rapimento?

La madre del bambino, reagendo immediatamente e mettendo in fuga l’uomo.

Ci sono immagini delle telecamere?

Al momento non risultano riprese dirette dell’episodio; sono in corso verifiche.

Ci sono stati casi simili in Italia?

Sì, episodi analoghi sono stati segnalati a Bergamo e Caivano nei giorni precedenti.