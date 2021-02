Le parole del portavoce dell'ex presidente del Consiglio dei Ministri

Rocco Casalino è stato ospite di Porta a Porta su Raiuno.

è stato ospite di Porta a Porta su Raiuno. Il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte ha parlato dell’ipotesi di candidarsi.

Rocco Casalino, a Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Raiuno, ha affermato: «Candidarmi? Non lo so, ci sto pensando, ma non lo so onestamente. Se non sono parlamentare è perché io ero candidato e mi sono ritirato, perché gli attacchi erano feroci per il mio passato televisivo al Grande Fratello».

Il portavoce di Giuseppe Conte, parlando dell’ex premier e della possibilità che possa guidare una coalizione formata da M5S, PD e LEU, ha affermato: «forse è un’idea che ha lui e che può avere la coalizione, ma io ho dei dubbi. Mi auguro di vederlo a capo del Movimento. Conte ha portato credibilità all’Italia in Europa, ha portato i 209 miliardi, lo definisco uno statista straordinario, il Paese ci perde se torna a fare il professore. Io glielo dico tutti i giorni. Sono passati pochi giorni da quando è uscito da Palazzo Chigi, ci vorrà del tempo per elaborare la cosa, ma va chiesto a lui, non sono più il suo portavoce».

Per Casalino «il centrosinistra ha ancora un gap con il centrodestra di 7/8 punti. Per recuperare quel gap non credo che la figura di Conte alla Prodi come federatore possa portare così tanti voti. Lo vedo più come leader di una lista o a capo del movimento. A capo del movimento potrebbe portare quel +10% per fare la differenza».