In provincia di Bologna

Gli accertamenti dei Carabinieri sono in corso per verificare le responsabilità della proprietaria di un cane che è stato tragicamente dimenticato nel bagagliaio di un’auto parcheggiata durante le ore più calde del giorno, causandone la morte.

L’incidente è avvenuto il 5 luglio a Grizzana Morandi, sull’Appennino bolognese, e ha suscitato grande indignazione. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che la proprietaria ha involontariamente dimenticato l’animale nel bagagliaio mentre usciva di casa per sbrigare alcune commissioni in Paese. La carcassa del cane è stata affidata a un veterinario per le opportune procedure. Tuttavia, sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità della donna.

Carabinieri salvano cucciolo

Tuttavia, non tutte le storie legate agli animali hanno un esito triste. A Dozza, sempre in provincia di Bologna, i Carabinieri hanno determinato un lieto fine quando hanno recuperato un cucciolo da un bidone della spazzatura. Dopo aver sbloccato il meccanismo di apertura, i militari sono entrati nel cassonetto e hanno estratto il cucciolo, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Per fortuna, l’animale è stato affidato a una veterinaria di Imola per le cure necessarie.