Una donna ha creato scompiglio a bordo di un volo HK Express partito da Da Nang, in Vietnam, e diretto a Hong Kong, dopo aver preteso di sedersi accanto al proprio fidanzato. Le sue reazioni violente e disperate hanno causato un ritardo di quasi due ore, lasciando i passeggeri scioccati e infastiditi.

Attacco isterico prima del decollo

Come raccontato dal Daily Mail, tutto è iniziato ben prima dell’imbarco. Secondo alcuni testimoni, la donna ha cominciato a urlare contro il fidanzato mentre erano in fila per salire a bordo. La situazione si è fatta presto esplosiva: l’uomo l’avrebbe accusata di infedeltà, mentre lei ha risposto accusandolo di comportamenti sessuali inappropriati e di fissare insistentemente altre passeggere. In un video circolato online, la donna viene ripresa mentre colpisce il fidanzato e urla furiosamente nel terminal. Scene che hanno lasciato attoniti gli altri passeggeri, già preoccupati per l’atmosfera tesa.

La crisi a bordo: urla, pianti e un volo bloccato

Una volta a bordo del volo UO559 della compagnia low cost HK Express, la situazione è degenerata. La donna, non identificata ufficialmente, ha cominciato a urlare e piangere istericamente, aggrappandosi a una hostess in cerca di aiuto. Per diversi minuti ha gridato in faccia all’assistente di volo, bloccando le operazioni di decollo e costringendo l’equipaggio a intervenire con decisione. I passeggeri, increduli, hanno assistito alla scena nel silenzio più totale, rotto solo dalle sue urla disperate. Il volo, previsto per le 18:30, è partito solo alle 20:10, con un ritardo significativo che ha provocato disagi a tutti i presenti.

Liti di coppia, panico e disordini: cosa dice la legge?

Le liti in volo – soprattutto quando coinvolgono comportamenti aggressivi, minacce o disturbo all’equipaggio – possono avere conseguenze legali molto gravi. In molti Paesi, inclusa l’Italia, il Codice della Navigazione prevede sanzioni per chi compromette la sicurezza o la regolarità di un volo.

Tra le possibili conseguenze:

Sanzioni pecuniarie anche elevate

Denunce penali per resistenza a pubblico ufficiale (equipaggio)

Interdizione dai voli con quella compagnia

Inserimento in black list internazionali

Nel caso della passeggera espulsa in Vietnam, non è chiaro se siano state avviate azioni legali. Tuttavia, il comportamento violento e il ritardo causato potrebbero portare a conseguenze anche sul piano civile.

Lo sapevi che…?

Le compagnie aeree hanno il diritto di negare l’imbarco o espellere passeggeri molesti, anche senza mandato giudiziario.

In alcuni casi, il comandante può ordinare un atterraggio d’emergenza se ritiene che il comportamento di un passeggero rappresenti un pericolo.

Gli episodi di “air rage” – cioè comportamenti aggressivi o violenti a bordo – sono in aumento a livello globale secondo l’IATA.

I voli low cost sono statisticamente più soggetti a disordini, spesso per via del maggior numero di passeggeri giovani e meno controlli nei bagagli a mano.

In Italia, i comportamenti violenti su un volo possono essere puniti con fino a 5 anni di reclusione, a seconda della gravità.

