A Lunata di Capannori (Lucca)

Drammatico incidente stradale a Lunata di Capannori, comune in provincia di Lucca, in Toscana, sulla via Pesciatina.

Tre persone sono morte in uno scontro tra due moto. Inutile l’intervento del personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma, purtroppo, la richiesta è stata disdetta dopo che è stato constatato il decesso di tutte e tre le vittime.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di oggi pomeriggio, lunedì 1 giugno. Stando a quanto si è appreso, le vittime sono tutte del luogo: due giovani di 17 anni e un 38enne.

L’incidente è avvenuto tra una BMW R 1200 e uno scooter Honda 50 cc. Stando a una prima ricostruzione, la BMW, che stava viaggianod in direzione Capannori, avrebbe travolto l’altro mezzo, ‘spezzandolo’ in due e sui cui si trovavano i due fratelli. Lo scooter è finito contro un muro di un palazzo vicino, la BMW a circa 100 metri dal punto dell’impatto, contro un muretto. L’impatto, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto a grande velocità.