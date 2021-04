e da oggi "LA SCELTA", il singolo dall'album "Exuvia"

dal 16 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali il primo singolo tratto dall’album “Exuvia” in uscita il 7 maggio

dal 22 febbraio 2022 parte il tour di Caparezza “Exuvia tour”

Il viaggio alla scoperta del nuovo album di Caparezza, “Exuvia”, continua con la pubblicazione del singolo, “LA SCELTA”, dal 16 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album è la stasi, il limbo, il “non luogo” senza via d’uscita. Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un solo modo: fare una scelta, prendere una decisione. E sono contento della scelta che ho fatto, nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto, Ho immaginato di trovarmi davanti ad un bivio, due sentieri che si diramano dal bosco, ciascuno sponsorizzato da un guardiano. Il primo è Beethoven, un musicista che ha composto fino alla morte nonostante sia stato continuamente bersaglio delle avversità, nonostante una dannata otosclerosi gli abbia impedito di godere del proprio talento rendendolo sordo a 30 anni per esempio. Un’ostinazione, la sua, che mi ha sempre rincuorato durante le crisi creative. Ovviamente Beethoven mi indica la strada della consacrazione all’arte. Di diversa opinione è l’altro guardiano, Mark Hollis dei Talk Talk, scomparso di recente, personaggio che amo ma che cerca di dissuadermi dal fare della musica la mia ragione di vita. “O faccio il tour o faccio il padre” avrebbe detto durante un’intervista. Mark ha abbandonato i lustrini dello spettacolo nel pieno della sua ascesa, dedicandosi sempre più di rado alla sua carriera discografica. Adesso tocca a me fare la scelta giusta. (Caparezza)

Il singolo anticipa il nuovo album disponibile, dal 7 maggio, in digitale e in formato CD e LP su etichetta Polydor/Universal Music. “Exuvia” contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. Il preorder dell’album in CD e LP, in tutti i principali store, è attivo al link https://pld.lnk.to/Exuvia e dà diritto all’acquisto anticipato ed esclusivo, prima della prevendita generale, dei biglietti dell’EXUVIA tour che prenderà il via dal mese di febbraio 2022 nei principali palasport.

Caparezza “Exuvia tour – Palasport 2022”

19 febbraio 2022 – JESOLO (VE) – PALA INVENT

23 febbraio 2022 – MANTOVA – GRANA PADANO ARENA

25 febbraio 2022 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

26 febbraio 2022 – LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

4 marzo 2022 – PESARO (PU) – VITRIFRIGO ARENA

5 marzo 2022 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

11 marzo 2022 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

14 marzo 2022 – ANCONA – PALA PROMETEO

16 marzo 2022 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

18 marzo 2022 – BARI – PALA FLORIO

21 marzo 2022 – CATANIA – PALA CATANIA

25 marzo 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

29 marzo 2022 – TORINO – PALA ALPITOUR

Info biglietti

Pre Sale: dalle ore 11 del 7 maggio fino alle 23.59 del 13 maggio

General Sale: biglietti disponibili dalle ore 11 del 14 maggio su Vivaticket e Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Tutte le informazioni relative al tour e alla prevendita saranno disponibili su VivaTicket, TicketOne, i siti internet degli store e caparezza.com