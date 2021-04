Carlos Vices e Ricky Martin insieme nel nuovo singolo “Canción Bonita”

14/04/2021

Per la prima volta Ricky e Carlos in un nuovo progetto Carlos Vices e Ricky Martin il nuovo singolo “Canción Bonita” Il vincitore di numerosi Grammy Awards, cantante e attore multi platino Carlos Vices collabora per la prima volta insieme all’artista di fama mondiale e suo caro amico Ricky Martin, unendo i sound della Colombia e di Porto Rico nel nuovo singolo “Canción Bonita”, da oggi disponibile in digitale (https://SMI.lnk.to/cancionbonita)! “Canción Bonita” è una dichiarazione d’amore per Porto Rico, una storia affascinante che Carlos e Ricky hanno scritto quando si sono incontrati anni fa sull’isola caraibica, e che ha ispirato la gran parte dei loro incredibili successi. Colori vivaci, energia contagiosa, vibrazioni positive e anche il calore de “La Isla del Encanto” sono alcuni degli elementi che caratterizzano il nuovo singolo. Il video del brano, diretto da Carlos Pérez (Elastic People), è stato girato nella Vecchia San Juan (Piñones) e nell’iconico bar El Batey, che rappresenta a pieno l’estetica, la cultura e la storia di Puerto Rico. Carlos Vices e Ricky Martin il video di “Canción Bonita” Carlos Vives dice «Spero che questo brano raggiunga i cuori delle persone e che il mondo possa conoscere la bellezza di San Juan, quanto sia fondamentale per la musica contemporanea, i suoi incredibili abitanti e la bellezza dei luoghi che lo caratterizzano – dice Carlos Vives sulla canzone – Ho sempre voluto tornare a San Juan, ma tornarci con Ricky per cantare insieme e esprimere il nostro amore per questa isola è un ricordo che rimarrà indelebile per sempre. Se siete curiosi di scoprire perché gli artisti portoricani sono così carismatici e di successo, camminate per le vie di San Juan con noi e ascoltate Canción Bonita». Ricky Martin racconta «Canción Bonita era il brano perfetto per una collaborazione con Carlos Vives, che è come un fratello per me. L’amore di Carlos Per Puerto Rico è genuino e da autenticità al pezzo. È una vera e propria celebrazione della nostra Isola che ci ha dato così tanto. Sono certo che amerete il pezzo tanto quanto noi» – racconta Ricky Martin. Domani Vives e Ricky Martin presenteranno il brano in occasione della sesta edizione dei Latin American Music Awards. Carlos Vives ha fatto scalpore quest’anno con la sua apparizione in “A Tiny Audience” della HBO, in cui ha raccontato la storia dietro il suo enorme successo “Robarte un Beso” e ha interpretato le canzoni preferite dai fan “Déjame Entrar” e “Santa Marta, Kingston, New Orleans“. Ha anche partecipato a un evento virtuale per promuovere il suo libro, “Cumbiana: Relatos De Un Mundo Perdido”, insieme a più di 75 studenti di scuole di Stati Uniti, Messico e Porto Rico, e lo ha donato alle scuole supportate dalla Latin GRAMMY Cultural Foundation. Il 2020 è stato un anno fondamentale per Vives, che ha vinto 3 Latin GRAMMY e il premio “Billboard Hall of Fame” ai Latin Billboard Awards. Il 23 aprile sarà all’Hollywood Bowl insieme alla Los Angeles Philharmonic Orchestra e al famoso regista venezuelano Gustavo Dudamel per esibirsi in uno spettacolare concerto, in cui canterà i più grandi successi della sua carriera.

