Aveva 77 anni

È morto il principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta. Il decesso è avvenuto ad Arezzo e lo ha comunicato la «Real Casa di Savoia».

Il membro della famiglia reale aveva 77 anni. Il Duca Amedeo d’Aosta è morto la notte scorsa all’ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico. La morte è avvenuta per arresto cardiaco.

Amedeo di Savoia-Aosta era conosciuto anche con i titoli di cortesia di duca d’Aosta, principe della Cisterna e di Belriguardo, marchese di Voghera e conte di Ponderano.

È figlio di Aimone di Savoia, per un breve periodo re di Croazia, che rinunciò al titolo pochi giorni dopo la nascita del figlio.

Nel 2006 Amedeo rivendicò per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia. Come discendente del re di Spagna Amedeo I era il 41º in linea di successione al trono spagnolo.

Michele Pivetti, vicepresidente nazionale e presidente regionale dell’Unione Monarchica Italiana, ha affermato: «Stamattina nell’apprendere della notizia del Principe, non ho potuto fare a meno di ricordare quanto Egli fosse legato alla Sicilia e non solo per aver sposato Silvia Paternò di Spedalotto, palermitana, ma per aver reso grande lustro alla Sua Pantelleria ed essere stato un grande cultore del mondo naturalistico siciliano. Muore con lui il più elevato esempio di eleganza, compostezza e sobrietà che l’Italia abbia mai avuto, Lui che sarebbe stato un eccellente capo di Stato. Noi monarchici in questi casi urliamo: È morto il Re, W il Re!!!».