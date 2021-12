La vittima aveva 31 anni

Incidente stradale mortale stamattina, sabato 11 dicembre, poco dopo le 6.30, a Casalgrasso, in provincia di Cuneo, sulla Strada Provinciale 30, tra un mezzo pesante e un pulmino.

Il bilancio dello scontro frontale è di un morto e quattro feriti gravi, classificati come codici rossi e trasportati al CTO di Torino e negli ospedali di Cuneo e Savignano.

I coinvolti viaggiavano su un pulmino che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro un camion, il cui conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, i volontari di Racconigi, le forze dell’ordine e il 118. Secondo le prime informazioni la vittima e i feriti sarebbero di nazionalità pachistana.

La vittima si chiamava Baig Muhammadavis: aveva 31 anni e viveva a Varese.

Nel Cuneese, dall’inizio dell’anno, le vittime sulla strada sono state 46: 30 automobilisti, 9 motociclisti, 3 ciclisti e 4 pedoni. Nel 2020, invece, le vittime furono 38 e nel 2019 44.