La tragedia di Casalnuovo

La mamma di Aurora, la bambina di sette anni che ieri pomeriggio, sabato 22 aprile, è stata travolta da un’auto e ha perso la vita, non aveva la patente e non sapeva guidare.

La tragedia è avvenuta a Casalnuovo, in provincia di Napoli. La donna al volante si chiama Rosa, 33 anni, accompagnata dalla figlioletta e dal compagno il quale, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Secondo l’ipotesi dei carabinieri, la donna stava facendo pratica e, invece di inserire la prima marcia dell’Audi 3, ha ingranato la retromarcia. La corsa è stata breve ma l’effetto è stato devastante, tanto che la bambina è morta sul colpo.

Le indagini sono in corso ed è la Procura di Nola ad occuparsene: verifiche sono in corso per capire perché alcuni testimoni hanno riferito di un’auto pirata: l’ipotesi è che abbiano tentato di proteggere la donna. Inoltre, salma e veicolo sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.

La coppia risiede a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli e si era spostata in un parcheggio isolato in provincia per permettere a Rosa di esercitarsi alla guida.