È successo in provincia di Pisa

Dramma a Navacchio, frazione del comune di Cascina, in provincia di Pisa. Il figlio 11enne di un carabiniere è morto ieri, sabato 22 maggio, intorno alle 13.30, nella sua abitazione dopo essersi sparato un colpo alla testa con la pistola del padre.

Sul posto, insieme ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri. Sentita l’esplosione, i familiari sono accorsi a hanno chiamato i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando alle prime indiscrezioni, il bimbo avrebbe fatto tutto da solo e si sarebbe trattato di un terribile incidente.

Il piccolo, che in un istituto di Pisa frequentava la quinta elementare, è figlio di un carabiniere in servizio a Livorno, la madre è una poliziotta municipale nello stesso Comune.

Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti a LaPresse: «Una tragedia terribile, che colpisce una comunità intera. In queste ore non possiamo che manifestare la nostra vicinanza alla famiglia e fare le condoglianze per questo lutto tremendo. Non conoscevo personalmente la famiglia -e spero siano chiari presto gli aspetti di questa drammatica vicenda. Anche se resterà comunque un vuoto tremendo».