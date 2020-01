Da domani, sabato 11 gennaio

Domani, sabato 11 gennaio, la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te, lo show di Maria De Filippi che compie 20 anni e inaugura la 23edizione. La prima puntata, infatti, è andata in ondia su Mediaset il 12 gennaio 2000.

Come recita una nota di Mediaset, in questo ventennio C’è Posta per Te ha instaurato un rapporto di fiducia con i telespettatori, grazie alla veridicità delle storie e alla straordinaria capacità di storytelling di Maria De Filippi nel raccontare importanti vicende umane.

Il primo super ospite è di quelli tosti: il divo di Hollywood Johnny Depp. Il ‘pirata’ del cinema statunitense è pronto ad ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie al centro del programma e a mettersi in gioco per regalare ai protagonisti un momento indimenticabile. Un’ulteriore sorpresa vedrà in studio per la prima volta insieme la bellissima coppia formata dall’attore Luca Argentero e la sua amata Cristina Marino.

Mediaset ha definito il programma «un successo internazionale» che ha visto la vendita del format della Filippi in oltre 24 nazioni, tra cui Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

Di recente, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la De Filippi, parlando del suo show, ha affermato: «Io quando faccio C’è posta per te e sento le varie storie, prima di sceglierle, dopo che le sento, a volte mi sento fortunata, altre volte mi sento molto piccola rispetto a quello che normalmente mi dico, altre volte mi sento giusta. Mi aiuta, è come una sorta di analisi che uno fa su se stesso attraverso gli altri, forse invece di andare dall’analista faccio questo».

Il programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia di Paolo Pietrangeli.