Dramma a Celano (L'Aquila)

Dramma a Celano, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo.

Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone con il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato prima nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila e poi trasferito al Bambin Gesù di Roma.

Stando a una prima ricostruzione, la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina, sabato 1° aprile. Il salto è stato di circa 4 metri. Sul posto ci sono gli agenti del 118, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco.

Settimio Santilli, sindaco di Celano, su Facebook ha scritto: “Una tragedia terribile che lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e che merita solo un doveroso silenzio e rispetto. Riposa in pace cara Gemma. Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Michele, al marito Achille e alla piccola Fernanda“. La donna, quindi, era sposata e aveva due figli.

Indagano i carabinieri.