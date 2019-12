Insolito salvataggio in Francia.

Insolito salvataggio stamattina per i vigili del fuoco di Nîmes, città dell’Occitania, nel sud della Francia.

Un uomo è rimasto intrappolato all’interno di un palo di metallo mentre stava cercando di recuperare il suo smartphone.

È stato un passante che, vedendo i piedi sporgenti dal palo, ha allertato i vigili del fuoco intorno alle 8.30. L’incidente è avvenuto al chiosco Esplanade, di fronte all’hotel Novotel.

Stando a quanto riportato su Midlibre.fr, un giovane di 23 anni ha provato a recuperare il suo cellulare, scivolando all’interno del piccolo portello del palo.

I servizi di emergenza hanno dovuto chiamare un team di EDF (Électricité de France, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia) per proteggere il perimetro e per, con l’ausilio di una smerigliatrice, allargare l’apertura della fessura così da permettere allo sfortunato uomo di tornare con i piedi per terra.

L’operazione di soccorso è durata un’ora. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale per i controlli sanitari del caso.

Le foto, naturalmente, stanno facendo il giro dei social.