La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio, con inizio alle 20, nello storico Stadio di San Siro a Milano. Per la prima volta nella storia dei Giochi, l’evento si svolgerà in modo simultaneo in più città, culminando con l’accensione di due bracieri olimpici: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona.
Un format mai visto: l’Olimpiade diventa diffusa
Milano Cortina 2026 sceglie di rompere il perimetro tradizionale della Cerimonia di Apertura. Non un unico luogo, ma un evento corale, capace di unire metropoli e montagne, Nord e Alpi, in un’unica narrazione. Accanto a Milano e Cortina, la sfilata e i momenti celebrativi coinvolgeranno anche Predazzo e Livigno, trasformando l’apertura olimpica in un racconto territoriale simultaneo.
Quindi, non esiste un centro unico, ma una rete di luoghi che rappresentano l’Italia contemporanea.
Le star sul palco: musica, cinema e pop italiano
Il cast artistico mette insieme icone globali e volti simbolo della cultura italiana. A guidare la parte musicale saranno:
-
Mariah Carey, cinque volte vincitrice del Grammy Award;
-
Laura Pausini, vincitrice del Golden Globe;
-
Andrea Bocelli.
Accanto a loro, una presenza forte del cinema e dello spettacolo:
-
Pierfrancesco Favino;
-
Sabrina Impacciatore, candidata agli Emmy per The White Lotus;
-
Ghali.
Una scelta che miscela lirica, pop internazionale, rap e recitazione, senza gerarchie.
La visione creativa: inclusione e identità italiana
La Cerimonia è prodotta da Balich Wonder Studio, con Maria Laura Iascone come Direttrice delle Cerimonie.
Gli organizzatori descrivono lo spettacolo come un evento che “mira ad aggiungere una nuova dimensione inclusiva a questa celebrazione globale”.
La narrazione punta a essere:
“un invito esteso, un abbraccio condiviso, che celebra l’unicità italiana e il Made in Italy”.
E ancora:
“fondere le sedi Olimpiche e le Alpi in uno spirito metropolitano, nel nome dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli”.
Il simbolo dei due bracieri
Il cuore emotivo della serata sarà l’accensione simultanea dei due bracieri olimpici.
-
Milano: Arco della Pace, simbolo urbano e storico;
-
Cortina d’Ampezzo: Piazza Dibona, centro della località alpina.
Dove vedere la Cerimonia di Apertura in tv e streaming
In Italia, i diritti media dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono detenuti da Warner Bros. Discovery e RAI.
La Cerimonia di Apertura sarà visibile:
-
in diretta tv e in chiaro sui canali RAI
-
in streaming gratuito su RaiPlay
-
in abbonamento su Eurosport, disponibile su:
-
HBO Max
-
Discovery+
-
DAZN
-
TIMvision
-
Prime Video Channels
-
