Cosa c'è da sapere

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio, con inizio alle 20, nello storico Stadio di San Siro a Milano. Per la prima volta nella storia dei Giochi, l’evento si svolgerà in modo simultaneo in più città, culminando con l’accensione di due bracieri olimpici: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona.

Un format mai visto: l’Olimpiade diventa diffusa

Milano Cortina 2026 sceglie di rompere il perimetro tradizionale della Cerimonia di Apertura. Non un unico luogo, ma un evento corale, capace di unire metropoli e montagne, Nord e Alpi, in un’unica narrazione. Accanto a Milano e Cortina, la sfilata e i momenti celebrativi coinvolgeranno anche Predazzo e Livigno, trasformando l’apertura olimpica in un racconto territoriale simultaneo.

Quindi, non esiste un centro unico, ma una rete di luoghi che rappresentano l’Italia contemporanea.

Le star sul palco: musica, cinema e pop italiano

Il cast artistico mette insieme icone globali e volti simbolo della cultura italiana. A guidare la parte musicale saranno:

Mariah Carey , cinque volte vincitrice del Grammy Award;

Laura Pausini , vincitrice del Golden Globe;

Andrea Bocelli.

Accanto a loro, una presenza forte del cinema e dello spettacolo:

Pierfrancesco Favino;

Sabrina Impacciatore , candidata agli Emmy per The White Lotus;

Ghali.

Una scelta che miscela lirica, pop internazionale, rap e recitazione, senza gerarchie.

La visione creativa: inclusione e identità italiana

La Cerimonia è prodotta da Balich Wonder Studio, con Maria Laura Iascone come Direttrice delle Cerimonie.

Gli organizzatori descrivono lo spettacolo come un evento che “mira ad aggiungere una nuova dimensione inclusiva a questa celebrazione globale”.

La narrazione punta a essere:

“un invito esteso, un abbraccio condiviso, che celebra l’unicità italiana e il Made in Italy”.

E ancora:

“fondere le sedi Olimpiche e le Alpi in uno spirito metropolitano, nel nome dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli”.

Il simbolo dei due bracieri

Il cuore emotivo della serata sarà l’accensione simultanea dei due bracieri olimpici.

Milano : Arco della Pace, simbolo urbano e storico;

Cortina d’Ampezzo: Piazza Dibona, centro della località alpina.

Dove vedere la Cerimonia di Apertura in tv e streaming

In Italia, i diritti media dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono detenuti da Warner Bros. Discovery e RAI.

La Cerimonia di Apertura sarà visibile: