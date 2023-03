Entra in chiesa e fa pipì nell’acquasantiera: “È una vergogna”

Redazione di

28/03/2023

Nella chiesa di Sant’Adiutore Vescovo di Cervinara, in provincia di Avellino, in Campania, un episodio sconcertante si è ripetuto per la seconda volta: un uomo è entrato nella chiesa e ha fatto pipì nell’acquasantiera. Lo scrive Fanpage.it.

La chiesa, appartenente alla Diocesi di Benevento, aveva già subito un simile atto vandalico un anno fa. La vicenda ha suscitato stupore e disgusto tra i cittadini di Cervinara, poiché la chiesa di Sant’Adiutore Vescovo è molto frequentata nella zona.

Il fatto che l’episodio si sia ripetuto ha suscitato ulteriori preoccupazioni tra i fedeli e le autorità ecclesiastiche. La chiesa è dedicata al martire africano Sant’Adiutore, considerato un importante evangelizzatore delle cittadine del Meridione italiano, in particolare di Cava de’ Tirreni.

“È una vergogna, inaccettabile”

Stefania Cioffi, presidente dell’associazione A Croce Salus di Cervinara, ha commentato: “Di fronte ad un atto così disgustoso quasi vengono meno le parole. È una vergogna, è inaccettabile che certe menti perverse continuino ad oltraggiare un luogo di culto; perché a prescindere dal credo religioso la cosa che mi indigna di più è la mancanza di rispetto per dei luoghi sacri”.

E ancora: “Viene oltraggiata non solo la nostra parrocchia ed i nostri parroci, ma vengono oltraggiati i nostri ricordi, le nostre radici, i nostri valori, i nostri progetti. Non so quali siano i propositi di queste ‘menti perverseì, ma di una cosa sono certa: che come associazione, e come singoli cittadini, oggi vogliamo dire basta. Esprimiamo tutto l’appoggio e la solidarietà ai nostri parroci, ma soprattutto ci impegniamo e ci impegneremo alla riqualificazione di luoghi abbandonati, all’attuazione di progetti sul e per il territorio, ad occasioni di crescita individuale e culturale. La nostra piazza, la nostra gente, la nostra Cervinara non dovrà mai più essere rappresentata da certi avvenimenti. Che il nostro tempo di Quaresima continui all’insegna della preghiera e dell’amore. Portiamo avanti propositi di condivisione, comunione e di crescita e vi aspettiamo il 6-7 Aprile per la 31esima edizione della Via Crucis Vivente di Cervinara”.