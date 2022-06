È successo in provincia di Cesena

Dramma a Sant’Andrea in Bagnolo, nelle campagne di Cesena.

Un bambino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola di famiglia. È accaduto ieri, lunedì 6 giugno.

Stando a quanto ricostruito, come riportato dalla stampa locale, il bambino era da solo quando è salito sul mezzo, pur sapendo che non doveva toccarlo. Dopo alcuni metri, il muletto si è ribaltato ed è finito addosso al 12enne, schiacciandolo con il suo peso. I soccorsi sono stati immediati ma non hanno potuto fare altro constatare il decesso del minore. Come riportato su CesenaToday, sembra che il muletto su cui si trovava il 12enne si sia ribaltato in un fosso nei pressi di via Mensa nel corso di una retromarcia. Il mezzo è finito su un fianco.

La dinamica è al vaglio della Polizia Scientifica e degli agenti della Polizia del Commissariato di Cesena.