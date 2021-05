È successo a Ceuta, enclave spagnola in Marocco

A Ceuta , enclave spagnola in Marocco , un giovane migrante ha usato le bottiglie di plastica per restare a galla.

Circa 8mila i migranti entrati a Ceuta nel giro di pochi giorni.

Un giovane migrante in lacrime ha usato alcune bottiglie di plastica per restare a galla durante un tentativo disperato di raggiungere Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco. Lo racconta il Daily Mail.

Il filmato, ripreso mercoledì scorso, 19 maggio, mostra il giovane che piange mentre pagaia verso la riva e si aggrappa a una boa, circondato da bottiglie di plastica attaccate alla sua vita.

Il ragazzo è una delle migliaia di persone che hanno tentato, questa settimana, di effettuare la traversata dal Marocco alla città spagnola di Ceuta, dopo che il Paese africano ha deliberatamente rimosso le guardie di frontiera e permesso questa fuga di massa.

Due giorni fa, dopo aver lasciato l’acqua, il ragazzo si è precipitato verso la spiaggia e ha tentato di scalare un muro a piedi nudi prima di essere fermato.

Da lunedì ben 8mila migranti sono Centrati a Ceuta dal Marocco provocando scene caotiche e la difficoltà per le autorità spagnole di gestire questo flusso migratorio senza precedenti.

Tale situazione è conseguenza di una lite diplomatica fra i due Paesi in merito alla scelta della Spagna di fornire cure mediche a un leader che combatte contro il Marocco da decenni. Foto: Reuters.