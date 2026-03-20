Aveva 86 anni

Chuck Norris è morto all’età di 86 anni, dopo una improvvisa emergenza medica avvenuta alle Hawaii. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un messaggio ufficiale pubblicato sui social, mentre l’attore era stato ricoverato sull’isola di Kauai nelle ore precedenti. Ne ha dato notizia TMZ.

Il comunicato della famiglia

La conferma della morte è arrivata attraverso una dichiarazione diffusa su Instagram. Il testo, molto diretto, mantiene una linea privata sulle cause; “Con il cuore pesante, la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris avvenuta ieri mattina”.

Il messaggio prosegue: “Pur desiderando mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”.

La famiglia ha poi aggiunto un ritratto personale dell’attore: “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno affettuoso, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia”.

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Le ultime ore: allenamenti e condizioni apparenti

Uno degli elementi che rende la notizia ancora più inattesa riguarda le condizioni recenti dell’attore. Nei giorni precedenti, Norris era alle Hawaii insieme ad amici e, secondo le ricostruzioni, si allenava regolarmente.

Un amico ha riferito di aver parlato con lui al telefono poco prima dell’emergenza medica, descrivendolo come sereno: rideva e scherzava, senza segnali evidenti di malessere.

Solo pochi giorni prima, il 10 marzo, aveva celebrato il suo 86° compleanno, condividendo un video in cui si mostrava mentre si allenava con un trainer. Le immagini evidenziavano una buona forma fisica.

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Una carriera tra arti marziali e cinema

Chuck Norris è diventato un volto conosciuto in tutto il mondo tra gli anni ’70 e ’80. La svolta arriva con la partecipazione a The Way of the Dragon, dove recita accanto a Bruce Lee.

Successivamente consolida la sua carriera con titoli come Missing in Action e The Delta Force.

Film che lo hanno trasformato in un simbolo dell’action americano.

Negli anni ’90 raggiunge una nuova popolarità con la serie televisiva Walker, Texas Ranger, diventando un punto di riferimento anche per il pubblico televisivo.

Il ritorno inatteso: il fenomeno dei meme

A partire dagli anni 2000, Norris vive una seconda fase di notorietà grazie ai cosiddetti “Chuck Norris Facts”. Si tratta di contenuti virali che esagerano, in chiave ironica, le sue capacità fisiche e il suo carattere.

Questo fenomeno ha avuto un impatto significativo sulla sua immagine pubblica, trasformandolo in un’icona della cultura internet.

Anche negli ultimi anni, pur essendosi parzialmente ritirato dalle scene, Norris ha mantenuto una forte presenza online e una base di fan molto attiva.