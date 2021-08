È successo nel Milanese

Incidente stradale mortale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese.

Una donna di 32 anni, Valentina Caso, è stata travolta durante una allenamento in bicicletta da un camion del latte intorno alle 8.30 di stamattina, nei pressi di una rotonda in via San Giovanni. Sul posto sono intervenuti autoambulanze, automedica e la polizia locale.

La donna, appassionata di ciclismo e di triathlon, era iscritta all’associazione Tapascione running club.

«Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimentro in nessuna disciplina», si legge sulla pagina Facebook dell’associazione. E anche: «Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scolpito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori».

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente del camion del latte non si sarebbe accorto dell’arrivo dell’atleta e l’ha travolta con il mezzo pesante. Valentina è finita sotto le sue ruote: è morta sul colpo a causa dei traumi riportati.

Il conducente del camion, un 62enne, è stto portato in codice verde all’opedale di Magente, sotto shock. Potrebbe essere accusato di omicidio stradale.

Ieri un altro incidente fatale per un ciclista, un ragazzo di 25 anni morto dopo essere stato investito da un trattore che stava effettuando una manovra lungo la strada provinciale che da Voghera porta a Corana, in provincia di Pavia.