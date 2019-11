Oltre 230mila unità vendute in tutta Europa

Dal novembre del 2016 l’auto più venduta per la casa francese Citroen è city car C3, venduta per oltre 230.000 unità in tutta Europa. In questi giorni presenta la nuova serie speciale “Elle” in collaborazione proprio con la rivista trendy Elle.

L’allestimento Elle dispone di:

Carrozzeria di serie Polar White, abbinata a un esclusivo tetto Soft Sand, conchiglie dei retrovisori Onyx Black e inediti tocchi di colore “Cherry Pink”, che valorizzano il profilo dei fari fendinebbia, il dettaglio degli Airbump® e la finitura del montante posteriore;

Il Badge ELLE sulle porte anteriori e lo specifico sticker del tetto che rafforzano la personalizzazione esterna;

Un’armonia interna caratterizzata dai dettagli colorati “Cherry Pink” che si ritrovano nell’impunture dei rivestimenti e nel profilo della plancia;

Un livello di equipaggiamenti basato sulla versione alto di gamma SHINE, che si arricchisce con il Pack Color “ELLE”;

Una gamma di motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi efficienti e performanti e il cambio automatico EAT6 abbinato al PureTech 110 S&S;

Un confort di riferimento, che rende piacevole ogni viaggio.

L’abbinamento della Citroen C3 con Elle, è per lo stile riservato proprio a questo allestimento, per una clientela moderna e di personalità, che non si tira indietro se c’è la possibilità di essere audaci. In particolare è pensato per un pubblico femminile, in continuità con il Forum ELLE Active, nato con lo scopo di valorizzare il ruolo della donna nel mondo del lavoro, e al quale era stata invitata nel marzo scorso Linda Jackson, Direttrice del Marchio Citroën.

Le colorazioni della CITROËN C3 ELLE propongono delle silhouette bicolore, tetto Soft Sand, un’esclusiva per questa serie speciale, è abbinato al colore carrozzeria Polar White e ai retrovisori Onyx Black. In opzione sono disponibili altre quattro tinte per la carrozzeria: Night Black, Soft Sand, Platinium Grey, Artic Steel e un secondo colore per il tetto, Onyx Black. Inoltre, propone tocchi di colore “Cherry Pink” sul profilo dei fendinebbia, sul dettaglio degli Airbump® e sulla finitura del montante posteriore. Inoltre, sono disponibili in opzione i cerchi in lega 17’’ Cross Diamantati.

Gli interni di questa serie speciale propongono un’inedita Armonia «ELLE», che sottolinea la continuità di colori e materiali tra l’abitacolo e la carrozzeria. Un lavoro guidato da Hélène Veilleux, Responsabile Colori&Materiali del Marchio Citroën. Gli interni, ispirati al mondo dell’interior design e dei viaggi sono curati e di qualità. I sedili propongono il rivestimento Curitiba Grey, con impunture dei sedili “Cherry Pink”, mentre la fascia della plancia è rivestita in tessuto Grigio con profilo “Cherry Pink” che accentua la sensazione di confort e spaziosità a bordo. I tappetini anteriori e posteriori specifici sono bordati in color “Cherry Pink” e personalizzati «ELLE».

Le motorizzazioni previste, sono due motori benzina PureTech 82 e PureTech 110 S&S. Il più potente è abbinato al cambio automatico di ultima generazione 6 rapporti (PureTech 110 S&S EAT6) per un piacere di guida di alto livello grazie ai cambi di marcia fluidi e rapidi. È disponibile anche la motorizzazione Diesel BlueHDi da 75 e 100 cavalli con cambio manuale (BlueHDi 100 S&S e BlueHDi 75 S&S).