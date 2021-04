In classifica, tra i singoli sempre primo “Musica leggerissima”

Guè Pequeno & Dj Harsh con “Fastlife 4” debuttano al primo posto della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 aprile 2021.

Classifica FIMI: Guè Pequeno re delle vendite

Ad aprire la classifica degli album più venduti di questa settimana è Guè Pequeno (#1) con il suo nuovo Album Fast life 4, scende rispetto la settimana scorsa l’album di Madame , e al terzo posto troviamo i Maneskin con il loro Album Teatro d’ira Vol. 1, Max Gazzè entra al quarto posto con “La matematica dei rami” uscito la scorsa settimana, scala piano piano la classifica

1. Fast life 4 – Gue Pequeno & DJ Harsh (NEW)

2. Madame (-1)

3. Teatro d’ira Vol. 1 (-1)

4. La matematica dei rami – Max Gazzè (NEW)

5. Solo tutto (-1)

6. Obe (-1)

7. Plaza (-1)

8. Famoso (=)

9. Forever and ever (+10)

10. Fine line (+3)

In vetta ai singoli piu scaricati ci sono ancora loro Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima (#1) che per ben 5 settimane sono al primo posto della classifica, al secondo posto satile troviamo Madame con Voce, e alla terza posizione ancora lui Gue Pequeno e Dj Harsh con il singolo Smith & Wesson Freestyle.

1. Musica leggerissima (=) *5 wk consecutive alla #1*

2. Voce (=)

3. Smith & Wesson Freestyle – Gue Pequeno, DJ Harsh & Marracash (NEW)

4. Lady (+1) [peak]

5. La genesi del tuo colore (-2)

6. Lifestyle – Gue Pequeno, DJ Harsh (NEW)

7. Alex – Gue Pequeno, DJ Harsh, Salmo & Lazza (NEW)

8. Chiamami per nome (-4)

9. Mi manchi (+1) [peak]

10. Champagne 4 the pain – Gue Pequeno, DJ Harsh, Gemitaiz & Noyz Narcos (NEW)