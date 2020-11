La regia è di Taika Waititi

Non commuoversi è davvero difficile con il nuovo spot natalizio di Coca Cola per il Natale 2020, uno dei più tristi della storia recente dell’uomo.

Protagonista è un uomo che, prima di allontanarsi da casa per andare a lavorare in una piattaforma petrolifera, riceve dalla figlia una lettera da recapitare a Babbo Natale.

Ebbene, quando l’uomo, durante una pausa pranzo, si ricorda della lettera, comincia a fare di tutto per realizzare il desiderio della figlia. E alla fine…

Lo spot emozionante ha una firma d’autore: Taika Waititi, regista neozelandese che ha realizzato un anno fa Jojo Rabbit, che ha vinto il premio Oscar come sceneggiatura non originale e candidato per altre cinque statuette, come quella per il miglior film. Taika è stato anche il regista di Thor Ragnarook ed è al lavoro per Thor: Love and Thunder.

Coca Cola ha fatto centro ancora una volta. Lo spot è da vedere e rivedere, con un fazzoletto a portata di mano…