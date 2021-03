I due hanno fatto ballare l’Italia con un pezzo profondo sulla depressione da pandemia.

Il ritornello che rimane in testa …. “Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di niente”

Ormai il Festival di Sanremo 2021 e’ terminato da quattro giorni è la canzone di Colapesce Dimartino “Musica leggerissima” e’ arrivato a quota 3.886.703 di visualizzazioni su Youtube.

Un successo se si pensa che la canzone di Ermal Meta, classificatasi terza, raggiunge il milione e mezzo e che altri artisti con una fan base più ampia come Annalisa e Irama superano di poco i due milioni.

Colapesce Dimartino “Musica leggerissima”

Come stanno andando le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021 in radio? Per capirlo ci siamo affidati al servizio di monitoraggio offerto da Earone che, in tempo, reale restituisce una speciale classifica conteggiando i passaggi radiofonici attribuendo a ciascuno un punteggio in base alla frequenza della trasmissione e al suo orario.

Ecco la classifica che ne è uscita in questo momento:

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima: 119120.9

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome: 90330.2 Gaia – Cuore amaro: 87105.1 Noemi – Glicine: 79503.5 Irama– La genesi del tuo colore: 77723.2 Maneskin – Zitti e buoni: 75883.1 Annalisa – Dieci: 69849.4 Ermal Meta – Un milione di cose da dirti: 54847.4 Madame – Voce: 50828.4 Willie Peyote – Mai dire mai (La locura): 47989.3

Colapesce Dimartino, sfornano il nuovo album “I mortali²”

Tra pochi giorni, per la precisione il 19 marzo, uscirà “I mortali²“, una sorta di re-pack del disco di inediti pubblicato ormai un anno fa dal duo di artisti siciliani.

Questo in effetti è molto di più di una semplice riedizione: conterrà infatti due dischi, per un totale di 20 brani. Dodici di queste, come detto, sono già edite. All’interno del secondo cd invece sono incluse delle reinterpretazioni di canzoni scritte durante le loro carriere da solisti, la cover di Battiato Povera Patria presentata durante la terza serata di Sanremo 2021 ed ovviamente la nuova hit Musica Leggerissima. Colapesce e Dimartino non vedono l’ora di consacrare il loro talento artistico con l’aiuto del pubblico e della stampa. Proprio quest’ultima ha assegnato al duo di cantautori siciliani il Premio Lucio Dalla in occasione delle performance sanremesi.

Colapesce Dimartino “Musica leggerissima” il video Ufficiale